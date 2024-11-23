В субботу, 23 ноября, за полгода до муниципальных выборов в Даугавпилсском университете состоялось учредительное собрание новой партии - Sarauj, Latgale!, которую возглавит мэр города Андрей Элксниньш. Sarauj, Latgale! фактически будет выступать на предстоящих в июне выборах Даугавпилсской думы как партия действующей городской власти.

Необходимый минимум учредителей партии - 200, в собрании Sarauj, Latgale! принимают участие больше 200 человек. В течение месяца, после прохождения необходимых юридических процедур, партия должна быть официально зарегистрирована. Среди учредителей - не только сам Элксниньш, но и другие депутаты правящей коалиции Даугавпилсской думы, прежде члены "Согласия". Был замечен на мероприятии и депутат Даугавпилсской думы от Mūsu partija Игорь Прелатов, бывший член и сопредседатель "Согласия" Андрис Морозов. На собрании присутствовали главы многих учебных заведений Даугавпилса.

Предполагается, что партию возглавит мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Sarauj, Latgale! обозначает себя как Латгальская региональная социал-консервативная партия, цель которой - обеспечить стабильное развитие и социальную справедливость для Латгалии, приблизить столицу к проблематике Восточного приграничья.

"Мы, латгальцы, и мы с вами знаем — если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Мы не должны ждать, пока кто-то другой решит наши проблемы. Мы способны делать это сами, и пришло время взять ответственность за будущее Латгалии в свои руки. Это наш регион, наша страна и наша судьба!", - заявил на конгрессе мэр Даугавпилса: "Работы предстоит много. Мы видим, что развитие нашего региона отстает, и это отставание ощутимо во всем: в уровне жизни, в состоянии инфраструктуры, возможностях для молодежи и бизнеса. Но я верю: у нас есть все ресурсы, чтобы изменить это".

"Мы будем поддерживать латгальскую культуру, наши многонациональные традиции и наше языковое разнообразие", - акцентировал Элксниньш.

Про Ригу и Резекне

Sarauj, Latgale! презентует себя как латгальскую, а не сугубо даугавпилсскую городскую партию, в то же время - и не как политическую силу национального масштаба. При этом Даугавпилс - это город страны с разнообразным этническим населением. Этот "показатель" характерен еще для двух городов страны - Резекне и Риги. Каковы "точки пересечения" партии Элксниньша - что особенно важно за полгода до выборов в самоуправления - с этими городами?

Учреждению Sarauj, Latgale! предшествовал выход из "Согласия" депутата Рижской думы Андриса Морозова, который к тому же, наряду с депутатом Европарламента Нилом Ушаковым и экс-депутатом Сейма Региной Лочмеле являлся одним из сопредседателей партии. Морозов назывался в числе кандидатов в мэры столицы от "Согласия" на июньских выборах. Морозов не только стал учредителем Sarauj, Latgale!, но и вошел в правление создаваемой партии. Это означает, что Sarauj, Latgale! будет представлена в Рижской думе нынешнего созыва одним депутатом.

Есть ли у у Sarauj, Latgale! амбиции принять участие в июне также и в муниципальных выборах во втором городе Латгалии - Резекне, пока неизвестно. Напомним, что многолетний экс-мэр Резекне Александр Барташевич был снят с должности, а Резекненская городская дума распущена, сейчас городом управляет временная администрация, назначенная Сеймом. Известно, что партия Барташевича Kopa Latvijai, учрежденная после исключения экс-мэра из "Согласия", стартует на выборах в альянсе с "Латвией на первом месте" Айнара Шлесерса.

Родом из "Согласия"

Напомним, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш был избран в городскую думу в 2021 году как член "Согласия". На муниципальных выборах 2021 года "Согласие" одержало победу в Даугавпилсе, получив 7 из 15 мандатов в думе. "Согласие" вместе с единственным избранным депутатом от Русского союза Латвии Алексеем Васильевым создало в Даугавпилсской думе коалицию, Элксниньш стал мэром.

В 2023 году - спустя несколько месяцев после провала "Согласия" на парламентских выборах - Элксниньш покинул партию. Вместе с ним ушли депутаты правящей коалиции Даугавпилса, также избранные в думу от "Согласия".

Выборы в самоуправления состоятся в первую субботу июня 2025 года. Поскольку в Латвии пропорциональная избирательная система и граждане голосуют за списки кандидатов в депутаты, то Элксниньшу необходима политическая сила, от которой он будет баллотироваться.

В октябре этого года в Даугавпилсе была учреждена еще одна новая партия Daugavpils – mana pils. Ее сопредседателями стали даугавпилсская активистка Ольга Петкевич и депутат, член правящей коалиции Даугавпилсской думы Михаил Лавренов, также избранный в самоуправление в 2021 году от "Согласия".

Известно также, что ряды Русского союза Латвии в сентябре этого года - после избрания сопредседателями партии Евгения Осипова и Андрея Погора - покинул вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев.

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