Сегодня, в субботу 30 ноября в течение дня воздух прогреется от +4 утром до +6 днём. Ожидается усиление юго-западного ветра.

Днем на большей территории Латвии будет облачно, в центральных районах возможны осадки.

Усилится юго-западный, западный ветер. В прибрежных районах порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +3..+8 градусов.

В Риге сегодня также пасмурно, возможен небольшой дождь. Дует умеренный юго-западный, западный ветер. В течение дня воздух прогреется до +5..+6 градусов.

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