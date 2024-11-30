Сегодня, 30 ноября с 18.00 до 22.00 у памятника Свободы пройдет акция памяти жертв массового убийства евреев в Румбуле в 1941 году, сообщила представитель инициативы "Румбула. Мы помним, нам больно" Рита Рудуша.

Сегодня исполняется 83 года со дня убийства в Румбульском лесу 25 000 латвийских евреев во время оккупации Латвии гитлеровской Германией.

В память об этом трагическом событии представители гражданской инициативы "Румбула. Мы помним, нам больно" призывают людей прийти к памятнику Свободы и зажечь свечи.

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