В субботу в возрасте 97 лет ушел из жизни известный латышский актер театра и кино Гунарс Плаценс. Работе на сцене театра Dailes актёр отдал 70 лет своей жизни.

Плаценс родился 31 августа 1927 года.

Актер был ярким характерным комиком, талант которого отмечен неиссякаемой фантазией, способностями к импровизации, ярким чувством юмора и артистическим темпераментом.

Плаценс учился в Сауснейской основной школе Яниса Залиша, позже — в сельскохозяйственной школе в Вестиене, затем — в Вецбебренском техникуме пчеловодства. Параллельно учебе активно принимал участие в театральных постановках. В 1947 году поступил в Латвийскую среднюю школу театра и хореографии.

В 1951 году пришел работать в театр Dailes, где прослужил 70 лет.

В кино Плаценс, в основном, играл эпизодические, но яркие роли.

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