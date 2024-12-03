Во вторник, 3 декабря, президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал и направил в Президиум Сейма поправки к Закону "О подоходном налоге с жителей", которые будут стимулировать работодателей погашать работникам, а также лицам, находящимся на иждивении работников, погашать траты на приобретение медицинских устройств и лекарств. Речь идет о налоговых послаблениях для работодателей.

Законопроект предусматривает, что помощь работодателя работнику (или иждивенцу работника) в виде денежных средств на приобретение технологий (в понимании закона - это медицинские устройства и лекарства) будет освобождена от налогов на рабочую силу. То есть, от уплаты подоходного налога с жителей и обязательных социальных взносов.

"Многие жители Латвии сталкиваются с финансовыми трудностями при приобретении необходимых медикаментов, особенно пациенты с тяжелыми и редкими заболеваниями, лечение которых требует дорогих препаратов на протяжении длительного времени. Трудности в обеспечении доступности медикаментов могут продлевать процесс выздоровления, что неизбежно влияет на доступность рабочей силы и производительность труда. В то же время уход за лицами, находящимися на иждивении, может ограничивать возможность полноценно включиться в рынок труда. Один из способов, который мог бы помочь преодолеть эти трудности и, таким образом, сохранить трудовые ресурсы, — это стимулировать работодателей добровольно оказывать помощь своим работникам или их иждивенцам в покрытии расходов на лекарства. Однако действующее правовое регулирование не способствует такой мотивации, поскольку возможная финансовая поддержка со стороны работодателя в настоящее время облагается налогами", — говорится в письме Ринкевича в президиум Сейма.

Президент также отметил, что "нынешние возможности государственного бюджета в сфере здравоохранения ограничены, законодателю следует рассмотреть другие возможные инструменты для содействия приобретению необходимых пациентам медикаментов".

Цель законопроекта - содействие добровольному участию работодателей в обеспечении доступности дорогостоящих лекарств, включая инновационные медикаменты, а также других медицинских технологий, в соответствии с международными клиническими рекомендациями, для своих работников или их иждивенцев в тех случаях, когда государство не компенсирует или лишь частично компенсирует расходы на приобретение медикаментов или других медицинских технологий.

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