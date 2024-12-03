Объявлены получатели самого престижного исследовательского гранта Европы – гранта Европейского исследовательского совета (ERC). После более чем десятилетнего перерыва ее получила и ученая в Латвии, сообщает Латвийский университет. В течение следующих пяти лет социолог и штатный профессор ЛУ Инта Миериня будет возглавлять международную команду ученых, которая будет изучать различия и причины отношения общества к мигрантам в контексте войны в Украине.

"ЛУ, как научный университет, обязан стремиться к научному совершенству. Однако объективных показателей, которые действительно подтверждают превосходство, не так много. Среди них – гранты ERC, которые предоставляются исследователям самых престижных научных учреждений Европы. Я очень рад, что Латвия и латвийская университетская наука в очередной раз получили такой высокий сертификат", - комментирует достижение Миерини Гунтарс Киттенбергс, проректор по науке ЛУ.

Престижный независимый научный совет ERC, созданный Евросоюзом, является ведущей европейской организацией, финансирующей научные достижения. Латвийский социолог Инта Мериня входит в число 103-х выдающихся исследователей в своей области, получивших гранты этого года.

Инта Миериня, штатный профессор факультета экономики и социальных наук ЛУ, директор Центра исследований диаспоры и миграции ЛУ, – ученая, который своей работой влияет на развитие социологии не только в Латвии, но и в Европе и мире. Ее научная деятельность вносит значительный вклад в исследования социологии и политической социологии, уделяя особое внимание вопросам миграции, диаспоры, социальной сплоченности и устойчивого развития.

"Отношение к иммиграции – спорный вопрос в сегодняшней Европе, именно поэтому ее изучение так важно и интересно. Почему мы отвергаем одних, но с радостью приветствуем других? Ситуация с украинскими беженцами открывает уникальную возможность лучше понять самих себя и общество", — рассказывает Миериня о своем исследовании.

Fоtо: Eiropas Pētniecības padome

Из 2313 поданных проектов грант получили 328. Миериня из Латвии – единственная, чей проект поддержал ERC. По одному гранту также у исследователей из Эстонии, Хорватии, Венгрии, Люксембурга, Мальты и Польши. Больше всего грантов получили исследователи из Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов.

Благодаря предоставленному финансированию в два миллиона евро группа международных ученых под руководством Инты Миерини будет изучать прием иммигрантов в Центральной и Восточной Европе СЕЕ) в контексте российского вторжения в Украину. Война на Украине привела к крупнейшему кризису беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. До сих пор отношение населения стран СЕЕ к иммигрантам было резко негативным, в отличие от отношения, которое испытывают украинские беженцы.

"Как меняется отношение к мигрантам с учетом исторических, геополитических и идеологических факторов?" – данное исследование поможет ответить на этот вопрос.

Ранее только один учёный в Латвии получил исследовательский грант ERC — квантовый физик Андрис Амбайнис в 2013 году.

В рамках мультидисциплинарного подхода ученые проанализируют четыре страны – Латвию, Польшу, Венгрию и Италию – чтобы выяснить, как формируется отношение к беженцам и мигрантам. Исследование поможет лучше понять взаимодействие общества с мигрантами и предложит решения по улучшению условий их приема.

ERC присуждает пять различных типов грантов, в зависимости от этапа карьеры ученого. В этом году на грант консолидатора, который выиграла Инта Миериня и который доступен опытным ученым с опытом работы от 7 до 12 лет после получения докторской степени, было подано 2313 проектов, из них 733 - в области социальных и гуманитарных наук. И лишь 14% заявок были профинансированы.

ERC работает с 2007 года, и пока только один ученый получил исследовательский грант в Латвии. В 2013 году грант за выдающиеся достижения был вручен Андрису Амбайнису, штатному профессору Факультета точных наук и технологий (EZTF) ЛУ — за исследование преимуществ и ограничений алгоритмов квантового компьютера.

А в 2024 году проект синергетического гранта по исследованию исторических пандемий совместно выиграли четыре ученых, в команде которых ЛУ в качестве партнера представляет профессор Нормундс Стивриньш с факультета EZTF ЛУ.

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