Около 70 тысяч латвийцев уже получили или еще только получат письма счастья от Службы государственных доходов (VID) с требованием объяснить, почему оборот денег на счетах человека превышает его доход. Почему письмо пришло конкретному человеку? Что с ним делать? Что может произойти, если его проигнорировать? Delfi продолжает получать вопросы от читателей - и предлагает вам задать свой.

"Налоговая" проанализировала декларации о доходах, и если оборот на счетах больше, чем официальный доход - заподозрила, что у человека были и другие доходы, с которых не был уплачен налог. В то же время сами фискалы признают: у большинства из 70 000 налогоплательщиков данные не сошлись не по злому умыслу.

Вопросов к налоговой у получателей "писем счастья" накопилось много. Если у вас есть свой - оставляйте его в комментариях к этой статье, присылайте на электронную почту rus.redakcija@delfi.lv или отправляйте нам через Facebook или Instagram. Delfi соберет вопросы и задаст их VID. Анонимность гарантирована.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !