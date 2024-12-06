С октября этого года в рамках пилотного проекта "Устойчивая логистика городской среды" работы по уборке территорий в Старой Риге и Межапарке выполняются с помощью специальных грузовых электроскутеров латвийского производства.

Самоуправление получило для тестирования две таких машины. Одну использует отдел управления территориями Департамента внешнего пространства и мобильности, а вторую —SIA Rīgas meži.

В ведении этого отдела находится около 2900 территорий общей площадью около 1700 га.

За территориями Старой Риги в регулярном режиме следит как правило, один работник, который передвигается пешком и использует тачку. Ему приходится каждый день проходить пешком около 10 км, поэтому грузовой электросамокат значительно облегчает работу.

Главные преимущества грузового электроскутера - возможность двигаться быстрее и убирать большую территорию, он вмещает больше мешков с мусором. Также можно быстрее реагировать на различные непредвиденные ситуации, удобнее заезжать на тротуар и двигаться в потоке людей во различных мероприятий, когда на машине подъехать невозможно.

Также в этом году в Старой Риге установлено много различных элементов благоустройства, оборудованы зоны отдыха, соответственно, интенсивность уборочных работ возросла, и использование грузового электросамоката определенно их ускоряет и облегчает.

Тестирование скутеров продолжится до весны, а потом самоуправление решит, стоит ли их покупать, причем для уборки не только Старой Риги, но и для квартала Спикеру и других территорий в центре.

У грузового электроскутера есть фары, поворотники, стоп-сигнал и звуковой сигнал. Этот транспорт способен передвигаться в режиме 4х4, что будет особенно полезно зимой в условиях снега и льда. У грузового скутера есть задняя передача и две скорости. На одном заряде он может проехать до 120 километров.

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