Сейм третий день рассматривает "бюджетный пакет": налоговые изменения утверждены, сейчас депутаты спорят уже о 208-й из 311 поправок непосредственно к госбюджету-2025. Сейм поддержал по одному предложению трех оппозиционных фракций - "Объединенного списка", "Латвии на первом месте" и "Стабильности", пока ни одна поправка еще одной оппозиционной фракции - Национального объединения - не одобрена, сообщает портал LSM.

В этот раз правящая коалиция - вопреки предыдущим обещаниям - в рамках госбюджета-2025 выделила небольшую по меркам масштабности документа сумму на так называемые "депутатские квоты". Выделено 200 тысяч евро, которые будут распределены между предложения депутатов. В том числе, поддержаны уже три предложения оппозиции. "Депутатские квоты" позволяют конкретным парламентариям фактически добиться выделения госфинансирования на небольшие, но практические проекты. Для коалиции, которая держится в Сейме на довольно хрупком большинстве в 52 из 100 голосов, это позволяет и продемонстрировать сотрудничество с оппозицией, которое в такой ситуации полезно.

Сейм проголосовал за три оппозиционных предложения:

Лагеря для семей с неизлечимо больными детьми. Сейм поддержал предложение оппозиционного "Объединенного списка" выделить 57 тысяч евро из средств на непредвиденные случаи на поддержку Фонда детских болезней, чтобы были организованы лагеря паллиативного ухода для семей с неизлечимо больными детьми.

Освоение дигитальных навыков пенсионерами. Поддержана поправка депутата от оппозиционной "Латвии на первом месте" Рамоны Петравичи, предусматривающая выделение 56 500 евро Латвийской федерации пенсионеров, которая берется за обучение навыкам работы с компьютеров людей в возрасте. На этих деньги можно будет приобрести компьютеры и принтеры.

Закупка оборудования и инвентаря для Даугавпилсского общества пенсионеров Krona. Это поправка оппозиционной "Стабильности!", инвентарь и оборудование нужны, в том числе, для организаций информационных мероприятий в регионе. На эти цели выделено 52 400 евро.

То, что Сейм выделил деньги на предложение "Стабильности!", вызвало бурное возмущение у депутатов от оппозиционного Национального объединения.

Янис Домбрава (Нацобъединение) процитировал статью, опубликованную несколько лет назад на местном портале Даугавпилса, в которой говорилось, что пенсионерская организация поддерживает связи с сообществами русской и белорусской культур и участвует в праздновании 9 мая.

Депутат Нацобъединения Артурс Бутанс добавил, что коалиция таким образом политически распределяет деньги и в этом "бюджете безопасности" выделяет средства "празднующим 9 мая".

Домбрава сделал вывод, что коалиция хотела поддержать предложение каждой фракции оппозиции, но не обратила внимания, что именно поддерживает.

Пока ни одна поправка Национального объединения - единственной из четырех оппозиционных фракций - не поддержана. Однако, если исходить из того, что как анонсировал перед рассмотрением госбюджета глава фракции премьерского "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, на "депутатские квоты" планировалось выделить 200 тысяч евро - какие-то средства на поправку Нацобъединения еще остаются зарезервированными.

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