Первая Рижская больница начала взымать плату с пациентов за SMS-напоминание о платном визите. Стоимость услуги - до одного евро, отказаться от SMS-напоминания нельзя. Некоторые пациенты этим нововведением больницы возмущены, сообщает LSM+.

С 1 ноября этого года Рижская Первая городская больница ввела новую плату за услугу. Теперь за каждое уведомление, которое приходит на телефон к пациенту, о том, что ему необходимо явится к врачу, необходимо заплатить от 0,5 до 1 евро.

В больнице подчеркивают, что указанная доплата применяется только к платным медицинским услугам и не взимается при оказании оплаченных государством услуг. Если платный визит к врачу стоит от 7 до 30 евро, то SMS с напоминанием о визите обойдётся в 50 центов, а за услуги дороже 30 евро взымается уже 1 евро за сообщение. Некоторые пациенты были шокированы этой информацией.

"Ну это глупо, представьте мне звонят о приеме к многим врачам и каждому по евро заплатить? Я за эти деньги мучаюсь со своими болями и еле попадаю на прием. Я вообще в шоке", - говорит пациентка Рижской Первой больницы Лайла.

"В больницу-то идут пожилые люди, пенсионеры. Мало того, что он заплатил за эту процедуру, за лекарства, заплатил перед операцией. И еще с него сняли пять евро, о которых он вообще ничего не знал. Это же нигде не афишируется. Я впервые слышу", - сетует пациентка Рижской Первой больницы Марина.

"Сейчас меня направили к аритмологу. Прием стоит 75 евро. И направление семейного там не действует. Ну, если еще плюсом SMS по евро, то это недешевое удовольствие болеть", - признается пациент Ромуальд.

На сайте Первой больницы указано, что такая плата взимается — но эту информацию нужно специально искать. Она находится в разделе платных услуг. Кстати, тут же указаны и другие позиции.

У пациентов Первой Рижской городской больницы нет возможности отказаться от этой услуги. При этом получается, что тот человек, который получил SMS с напоминанием, но всё же не пришел на прием к врачу, ничего не платит. Ведь стоимость дополнительной услуги добавляется к счету за визит к врачу.

В больнице говорят, что это вынужденная мера: плата за обязательные SMS-напоминания позволит содержать и развивать систему автоматизированной записи и напоминаний, а также соответствовать требованиям кибербезопасности.

"К сожалению, все медицинские учреждения страны сталкиваются с проблемой, что пациенты обращаются к врачу, но не приходят в назначенное время и не предупреждают об этом вовремя. В этом случае записаться на приём другому пациенту уже невозможно, и врач простаивает, пока другие пациенты ждут очереди. Благодаря системе записи и напоминания больнице удалось добиться того, что только 4% пациентов не приходят на ранее назначенные приемы, что можно считать хорошим показателем", - говорится в письменном комментарии больницы.

Собственником больницы является Рижская дума. Глава комитета по социальным вопросам Юрис Радзевич говорит, что политики не могут повлиять на решения больницы в вопросах хозяйственной деятельности. Но отмечает, что неприятно удивлён коммуникацией больницы с обществом: "Оказывается, решение было принято в середине года. Ну тогда было время провести пояснение. Люди и так идут к врачу не в самых лучших случаях жизни и еще дополнительные волнения".

Во сколько же может обойтись услуга по рассылке SMS на рынке телекоммуникационных услуг?

"Сама цена за рассылку SMS сообщений -- только рассылка сообщений, на рынке начинается с 3,5 центов и вверх. Но надо отметить, что любое решение по рассылке SMS становится тем дешевле, чем больше рассылается сообщений", - пояснил IT-специалист компании ACCESSIO Мартыньш Дониньш.

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