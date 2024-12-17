В общественном транспорте Риги бесплатно смогут ездить также земессарги, пограничники, пожарные и медики неотложной помощи, сообщили агентству LETA в отделе внешних коммуникаций Рижской городской думы.

Для введения таких льгот на проезд мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") предложил внести изменения в локальные нормативные акты самоуправления "О льготах на проезд в общественном транспорте Риги".

Мэр считает, что таким образом будет выражено уважение к представителям этих профессий, также это создаст у жителей большее чувство безопасности, когда они будут передвигаться в общественном транспорте вместе с представителями различных служб в форменной одежде.

С помощью такого шага Кирсис надеется как улучшить безопасность в городе, так и выразить уважение к представителям этих профессий.

Указанное предложение сегодня поддержали и другие партии, входящие в коалицию Рижской думы. В ближайшее время вопрос будет рассмотрен на заседании Рижской думы.

Сейчас в общественном транспорте Риги бесплатно могут ездить следующие категории жителей, задекларированных в столице: пенсионеры, школьники, лица с инвалидностью, политические репрессированные лица, участники национально-освободительного движения, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, граждане Украины, сотрудники Государственной и муниципальной полиции. Со скидкой могут ездить студенты, педагоги, технические

сотрудники образовательных учреждений, специалисты по социальной работе в учреждениях, подчиненных Департаменту благосостояния Рижской думы, опекуны, медицинский персонал, воспитатели, няни, а также лица, участвующие в медицинских процессах, работающие в муниципальных учреждениях здравоохранения, и другие.

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