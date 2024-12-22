По данным, собранным самоуправлением Риги, в 2024 году в Рижской думе самыми активными дебатерами и теми, кто задавал на пленарных заседаниях больше всех вопросов, были оппозиционные депутаты Вадим Фальков ("Согласие"), Константин Чекушин ("Согласие") и Мирослав Митрофанов ("Русский союз Латвии").

Среди самых активных дебатеров и участников дискуссий в топ-5 помимо Фалькова, Чекушина и Митрофанова также попали Виестурс Клейнбергс ("Прогресивные") и Юрис Радзевичс ("Честь служить Риге"). Именно Радзевичс стал самым активным участником дебатов на заседаниях думы в рядах коалиции.

Всего в 2024 году было проведено 22 заседания Рижской думы и принято 1184 решения.

Общая продолжительность заседаний Рижской думы в этом году превысила сто часов.

Рижская дума — законодательное собрание города Риги, состоящее из 60 депутатов.

В нынешнем составе думы в коалицию входят 4 фракции - "Развитие/За!" (14 депутов), "Единство" (9), "Национальное объединение/Объединение регионов Латвии" (7) и "Консерваторы" (3). Всего в коалиции - 34 депутата.

В оппозиции (26 депутов) состоят фракции "Согласие" (12), "Честь служить Риге" (5), "Русский союз Латвии" (3) и "Для развития Латвии" (3), а также три независимых депутата.

С 2003 года дума размещается в восстановленном здании на Ратушной площади. Дума избирает председателя из числа депутатов (должность председателя думы оплачиваемая).

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