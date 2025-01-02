В последнюю неделю декабря распространение гриппа немного увеличилось, свидетельствуют данные, собранные Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

На прошлой неделе в практике семейных врачей было зарегистрировано 56 случаев гриппа, главным образом в Риге. Три случая гриппа также зарегистрированы в Валмиерском крае и столько же в Лиепае.

Интенсивность гриппа на прошлой неделе немного возросла, но в целом оценивается как низкая, отмечает SPKC.

На прошлой неделе лабораторно подтверждено 67 случаев Covid-19.

За неделю было проведено 863 теста на Covid-19. Доля положительных тестов составила 7,8%, что немного больше, чем неделей ранее, когда этот показатель был 5%.

С диагнозом Covid-19 на прошлой неделе были госпитализированы 56 новых пациентов. В целом в больницах за прошлую неделю находились 96 пациентов с инфекцией Covid-19, из них у 37 человек инфекция была определена как основная причина заболевания. У одного пациента болезнь протекала в тяжелой форме.

На прошлой неделе зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с диагнозом Covid-19.

Ранее сообщалось, что с 18 декабря SPKC объявил в Латвии начало эпидемии гриппа.

SPKC напоминает, что вакцинация против гриппа все еще рекомендуется, так как распространение гриппа может продолжаться до конца мая. Поэтому вакцинация может быть полезной даже тем, кто не сделал прививку до начала сезона гриппа.

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