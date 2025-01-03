Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 3 января, во второй половине дня ожидается существенное усиление ветра. В ряде районов Латвии, где скорость ветра будет достигать 20-24 м/сек, объявлено желтое предупреждение, а в районах, где порывы усилятся до 25-29 м/сек, оперативные службы объявили оранжевое предупреждение.

По шкале Бофорта, данный ветер соответствует сильной буре (шторму) и полной буре (сильному шторму) и жестокой буре (жестокому шторму). Усиление ветра будет сопровождаться сильным снегопадом.

В данных погодных условиях ветер может срывать черепицу и трубы, также могут падать деревья и столбы. В ожидании возможных повреждений линий электропередачи, нанесенных стихией, AS Sadales tīkls объявило высший уровень оперативной готовности.

Жителей просят соблюдать осторожность особенно вблизи линий электропередачи.

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