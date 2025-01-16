Руководитель больницы RAKUS: пьянство — огромная проблема латвийского общества

Пьянство является огромной проблемой латвийского общества. Об этом в интервью ТВ3 заявил глава правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Нормундс Станевичс.

По словам руководителя больницы, пьянство также является одной из главных причин высокой загруженности больниц — лица, употребляющие алкоголь, регулярно попадают в больницы, что затрудняет оказание помощи по различным профилям.

Станевичс сообщил, что в 2024 году число госпитализированных в RAKUS увеличилось примерно на 2000 человек, и эта тенденция роста, в свою очередь, снижает возможности оказания плановой помощи, а это означает, что растут очереди на плановую помощь и обследования.

В настоящее время самые длинные очереди — в отделения эндокринологии, кардиологии,а также на магнитно-резонансную томографию.

Станевичс подчеркнул, что еще одна серьезная проблема, которая одинаково актуальна и для европейских больниц, это нехватка медсестер. Причем в латвийских медицинских учреждениях она ощущается еще острей.

По его словам, молодое поколение хочет большей гибкости в рабочем графике, что требует еще большего количества медперсонала.

Он отметил, что многие медработники предпочитают работать в частных медицинских учреждениях, поскольку там "более легкие" пациенты и меньше стресса.

Глава RAKUS считает, что в связи со сложившейся ситуацией зарплата сотрудников университетских больниц должна быть выше.

В свою очередь, говоря о строительстве нового инфекционного корпуса RAKUS, где была упущена первая возможность получить европейское финансирование на миллионы евро, Станевичс указал, что новое здание все равно будет построено — закупочные процедуры уже начаты, есть надежда, что проект будет завершен к 2027 году.

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