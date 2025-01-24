У Памятника Свободы прошла торжественная церемония смены командующего Национальными вооруженными силами

27 января в должность командующего Национальными вооруженными силами (НВС) вступит бригадный командир, бывший командир "Земессардзе" Каспарс Пуданс, единогласно утвержденный Сеймом по предложению президента Эдгара Ринкевича. В пятницу, 24 января, президент Латвии принял участие в торжественной церемонии смены командующего НВС у Памятника Свободы.

Приветствуя нового командующего НВС Каспарса Пуданса, который с 27 января примет обязанности от генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, Эдгар Ринкевич сказал в своей речи:

"Это очень тревожное время. Время, когда агрессия России против Украины продолжается. Время, когда против нашего государства направляетсяя гибридная война в самых разных формах, но я уверен, что знаний и опыта бригадного генерала Каспарса Пуданса будет достаточно для того, чтобы с честью исполнять основные обязанности командующего вооруженными силами.

Однако это будет возможно только тогда, когда все военнослужащие вооруженных сил будут действовать как единая команда. В этом я убежден. Это будет возможно, если у бригадного генерала Каспара Пуданса будет поддержка общества.

Сейчас, в течение ближайших лет, необходимо готовиться к самым худшим сценариям, чтобы предотвратить их. Я полностью уверен, что наши вооруженные силы под руководством нового командующего смогут справиться с этим. Поэтому сегодня я желаю всем военнослужащим и новому командующему силы, профессионализма, стойкости и служить с честью Латвии".

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