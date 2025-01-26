De facto: нескольким госкомпаниям предложат снять ограничение на рост зарплат

Ряду государственных предприятий, работающих в сфере электроэнергетики, будет предложено снять ограничение на рост заработной платы, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

Министерство экономики, в ведении которого находится акционерное общество Latvenergo AS и связанное с ним АS Sadales tīkls, уже подготовило соответствующие документы для рассмотрения. Министр экономики Виктор Валайнис говорит, что передача вопроса на рассмотрение Кабмина является вопросом ближайших нескольких недель.

По словам Валайниса, повышение зарплат на госпредприятиях "связано с нашими вызовами энергетической безопасности, которые в 2025 году как раз достигнут своего апогея".

Он добавил, что если правительство не предоставит этим компаниям больше свободы действий, то другие решения могут стать более болезненными.

По мнению министра экономики, повышение зарплат - последний шаг, когда компания больше не в состоянии справиться с этим самостоятельно или это может повлиять на деятельность компании.

"Готовы ли мы отказаться от задач, которые мы возложили на эти компании? Я сильно сомневаюсь", — заметил Валайнис.

Председатель правления AS Augstsprieguma tīkls Роландс Ирклис отметил, что в связи с планируемым отключением от электросети BRELL, которая соединяет Латвию с Россией и Беларусью, и полной интеграцией в европейскую сеть требуется больше рабочих рук. Он подчеркнул, что госпредприятию нужны дополнительные люди в диспетчерской службе, службе планирования баланса, это инженеры-электрики и специалисты.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис сообщил, что сначала изучит все детали, а оценку и возможные направления будут переданы правительству в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии ограничило рост зарплат в государственном секторе до 2,6% в этом году по сравнению с 2024 годом.

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