Пургайле отозвала свою кандидатуру на должность президента Банка Латвии. Вновь фаворит - Казакс с поддержкой в 61 голос в Сейме

Заместитель президента Латвийского банка Санта Пургайле отозвала свою кандидатуру на пост президента Центробанка в связи с тем, что правящая коалиция не может обеспечить ее избрание в Сейме. Премьерское "Новое Единство" вновь выдвинуло на должность главы Банка Латвии Мартиньша Казакса, который занимал этот пост предыдущие пять лет, но не был переизбран в декабре, сообщает LSM.

Кандидатуру Казакса поддерживает и еще одна коалиционная партия "Прогрессивные", в свою очередь Союз "зелёных" и крестьян примет решение о возможной поддержке в среду, 29 января.

Ранее коалиция сообщала, что договорилась выдвигать Пургайле, и 27 января было запланировано официально объявить об этом. Однако ещё до начала коалиционных переговоров Пургайле отозвала свою кандидатуру, так как у неё не было поддержки со стороны коалиции.

Как сообщила Пургайле в соцсети "X", у нее нет поддержки коалиции, поэтому она отзывает свою кандидатуру, "чтобы не тратить время на бесплодные дискуссии".

❗️ Latvijas Bankai pēc iespējas drīz ir nepieciešams prezidents, kas var pilnvērtīgi pildīt likumā noteiktos pienākumus. Ņemot vērā, ka manai kandidatūrai nav koalīcijas atbalsta, es atsaucu savu kandidatūru prezidenta amatam, lai lieki netērētu laiku neauglīgās diskusijās. — Santa Purgaile (@SantaPurgaile) January 27, 2025

О том, что коалиции может не хватить голосов для избрания Пургайле, на прошлой неделе предупреждали оппозиционные партии.

На пост президента Банка Латвии на этом этапе претендовали два кандидата — Пургайле и выдвинутый оппозиционными партиями Мартиньш Казакс, который занимал пост главы Центробанка до 21 декабря.

Премьерское "Новое Единство" на прошлой неделе в заявлении для прессы сообщило, что, по мнению коалиционных партнеров, именно Пургайле соответствует всем ранее выдвинутым критериям, особенно подчеркивая безупречную репутацию и способность выполнять обязанности с первого дня на посту как в Банке Латвии, так и представляя Латвию в рабочих форматах Европейского центрального банка.

В то же время депутаты оппозиционных фракций "Объединенного списка" и Национального объединения в четверг, 23 января, подали в президиум Сейма официальное предложение о выдвижении на пост президента Банка Латвии кандидатуры Мартиньша Казакса, который возглавлял Центробанк до 21 декабря. В случае, если они останутся при своем мнении, у Казакса - при заявленной сегодня поддержке со стороны как минимум двух коалиционных партий - уже есть большинство голосов для избрания. Суммарно у "Нового Единства" (25), "Прогрессивных" (9), "Объединенного списка" (15) и Нацобъединения (12) - 61 из 100 голосов в Сейме.

Ранее, напомним, президент Латвии Эдгар Ринкевич указывал, что было бы желательно избрать президента Банка Латвии более широкой, нежели коалиционная, поддержкой. Также президент призвал партии поторопиться с утверждение главы центробанка, поскольку он должен получить доступ к гостайне от спецслужб. Очевидно, что в случае с Казаксом проверка не займет много времени: он уже занимал этот пост предыдущие пять лет.

Новых кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января.

Выдвижение новых кандидатур связано с тем, что 21 декабря прошлого года закончился первый срок полномочий Казакса, а новый президент Банка Латвии в декабре Сеймом избран не был. Согласно решению Сейма, обязанности президента Банка Латвии до избрания нового исполняет заместитель президента Банка Латвии Марис Калис.

На первом этапе на должность президента Банка Латвии было выдвинуто три кандидатуры: действующий на тот момент глава Центробанка Мартиньш Казакс, председатель правления "Финансового института развития Altum" Рейнис Берзиньш и представитель оппозиционной партии "Стабильности" Павел Кузьмин. Выдвижение кандидатов выявила раскол в коалиции: "Новое Единство" и "Прогрессивные" выступали за переизбрание Казакса, а СЗК - за избрание Берзиньша. Это создало ситуацию, при которой президента Банка Латвии можно было только, привлекая голоса оппозиции, что стало причиной для спекуляций о нестабильности Кабинета министров Эвики Силини. За день до голосования "Новое Единство" и СЗК - ради мира в коалиции - отозвали обоих кандидатов, сообщив, что в январе правительственные партии выдвинут единого кандидата.

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