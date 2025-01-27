Ушел из жизни поэт Янис Петерс

В возрасте 85 лет скончался талантливый, всенародно любимый поэт, публицист, политик, дипломат, переводчик, общественный деятель, один из вдохновителей и основателей Народного фронта Латвии времен Атмоды Янис Петерс, сообщает LTV.

Янис Петерс родился в Приекуле 30 июня 1939 года. В 1961 году его стихотворение "Kaist pīlādzis sniegā" было опубликовано в газете Лиепайского района "Komunists". В 1968 году вышел первый сборник стихов Яниса Петерса "Dzirnakmens", за которым последовали сборники стихов "Asinszāle", "Mans bišu koks", "Ceturtā grāmata", "Priekšnojautas", "Tautas skaitīšana", "Kovārnis korī", "Rudenskura spogulī" и другие, а также произведения в прозе "Balta ziemeļu sūna", "Līdz durvīm septiņi soļi", "Raimonds Pauls".

Поэт был автором либретто оперы композитора Паулса Дамбиса "Spārni" и более 100 текстов песен композитора Раймонда Паула.

В своей поэзии Петерс в основном обращался к теме судьбы латвийского народа, культурной истории, значительную роль в его творчестве играют публицистическая поэзия и публицистика.

В сборнике эссе "Kalējs kala debesīs..." (1981) Янис Петерс писал: "История культуры — это как Даугава, как река судьбы, вода которой в какой-то момент не бывает "старше" или "моложе" — это поток, течение, диалектика — это вечный процесс, неизбежный и обязательно необходимый цикл жизни".

Параллельно с литературной деятельностью Петерс всегда был общественно активным. Он занимал несколько ответственных должностей в Союзе писателей, был одной из самых значимых личностей времен Атмоды, одним из основателей и лидеров Народного фронта. В этот период поэт обратился к политике.

В 90-х годах, после восстановления независимости Латвии, стал дипломатом: с 1991 по 1992 год был полномочным представителем правительства Латвийской Республики в Москве, а с 1992 по 1997 год — Чрезвычайным и Полномочным послом в Российской Федерации.

В 90-е годы Петерс вместе с Раймондом Паулсом и Айнаром Шлесерсом создал Новую партию, а в начале следующего десятилетия участвовал в создании и поддержке Новой христианской партии и Латвийской Первой Партии.

Янис Петерс также был председателем Фонда Кришьяниса Валдемарса, директором Института общественных отношений Восточноевропейского института Латвийского университета.

В 1995 году литератору и политику был присужден Орден Трёх звёзд, а в 2008 году — Крест признания. В 2008 году он получил премию Цицерона за развитие идеи времен Атмоды в национальной политике.

Поэт в прошлом году в июле отметил свое 85-летие.

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