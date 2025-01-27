На девяти станциях наблюдений побит рекорд тепла для 27 января

К 15:00 понедельника, 27 января, на девяти станциях наблюдений в Латгале и Видземе побит рекорд максимальной температуры воздуха для 27 января, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Рекорд тепла был побит в Алуксне, Дагде, Даугавпилсе, Гулбене, Екабпилсе, Мадоне, Приекули, Резекне и Зосени.

Самая высокая температура воздуха зарегистрирована в Даугавпилсе, где столбик термометра поднялся до +6,7 градуса.

Рекорд всей страны составил +7 градусов 27 января 1923 года в Риге.

В три часа дня температура воздуха составляла от +1,5 градуса в Вентспилсе до +6,6 градуса в Даугавпилсе.

Как сообщалось, на этой рабочей неделе в Латвии сохранится рекордно высокая температура воздуха, а в первые дни февраля станет прохладнее и возможны слабые заморозки, прогнозируют синоптики.

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