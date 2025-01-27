"Если не получится. Ну, а если получится"? Названо слово, антислово и крылатое выражение 2024 года
Fоtо: LETA

В ходе опросе выбран слово, антислово и крылатое выражение 2024 года, сообщил порталу Delfi руководитель Группы по развитию латышского языка Рижского латышского общества Угис Настевичс.

Опрос проводился уже двадцать второй год Рижским латышским обществом в сотрудничестве с Латвийским союзом писателей. Первые заявки в организацию поступили уже в январе 2024 года, когда только что завершился опрос прошлого года. "Радует ежегодно растущий отклик от отправителей заявок. Нужно помнить, что в этом опросе речь идет о латышском языке и о том, как он работает с нами, а не о всем, что нам нравится или не нравится в Латвии", — отмечает Настевичс.

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