"Если не получится. Ну, а если получится"? Названо слово, антислово и крылатое выражение 2024 года

Опрос проводился уже двадцать второй год Рижским латышским обществом в сотрудничестве с Латвийским союзом писателей. Первые заявки в организацию поступили уже в январе 2024 года, когда только что завершился опрос прошлого года. "Радует ежегодно растущий отклик от отправителей заявок. Нужно помнить, что в этом опросе речь идет о латышском языке и о том, как он работает с нами, а не о всем, что нам нравится или не нравится в Латвии", — отмечает Настевичс.