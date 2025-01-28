"У нас есть возможности мониторинга, обнаружения, идентифицикации, но они ограничены, и они никогда не будут абсолютными. С этим нужно считаться, что каждый дрон, который появляется в нашем воздушном пространстве, не будет просто сразу взять и сбить или приземлить", — сказал министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) в программе Spried ar Delfi.

"Дрон в Гайгалаве показал, что действия происходят немедленно, как на национальном, так и на региональном уровне, а также на уровне НАТО", — подчеркнул министр, добавив, что из таких серьезных инцидентов все выносят уроки, чтобы еще больше укрепить свои возможности. После этого инцидента усилено воздушное патрулирование, а на уровне НАТО увеличены "конкретные мероприятия. "Не могу согласиться с тем, что была какая-то пассивность. Напротив, с первой минуты принимались очень конкретные действия как на национальном, так и на уровне НАТО", — отметил Спрудс.