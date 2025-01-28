С июня стартует пилотный проект единого билета на общественный транспорт Rīgas satiksme и электрички в зоне A

Много лет обсуждавшийся план ввести единый билет на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme и одновременно электричках Pasažieru vilciens близок к реализации - уже 1 июня может стартовать соответствующий пилотный проект, следует из утвержденного правительство информационного доклада Министерства сообщения. Планируется, что пассажир сможет купить за 2 евро билет, который годен полтора часа с момента первой валидации (регистрации) в общественном транспорте Риги или электричках в зоне А.