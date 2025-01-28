С июня стартует пилотный проект единого билета на общественный транспорт Rīgas satiksme и электрички в зоне A
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Много лет обсуждавшийся план ввести единый билет на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme и одновременно электричках Pasažieru vilciens близок к реализации - уже 1 июня может стартовать соответствующий пилотный проект, следует из утвержденного правительство информационного доклада Министерства сообщения. Планируется, что пассажир сможет купить за 2 евро билет, который годен полтора часа с момента первой валидации (регистрации) в общественном транспорте Риги или электричках в зоне А.

В рамках пилотного проекта будет разработан новый продукт "Единый билет" - комбинированный проездной для региональных железнодорожных маршрутов и маршрутов, обслуживаемых автобусами, троллейбусами и трамваями Rīgas satiksme. Это означает, что пассажир сможет приобрести единый билет для поездки в зоне А региональных железнодорожных маршрутов и на маршрутах, обслуживаемых Rīgas satiksme.

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