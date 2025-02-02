Медики: Спасти двухлнетнего мальчика не было возможным, ситуация являлась безнадежной

Спасти пропавшего в Резекненском крае двухлетнего мальчика не удалось, ситуация для медиков была безнадежной, сообщила пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Арита Фреймане.

По словам Фреймане, Служба неотложной медицинской помощи получила вызов 1 февраля в 21.27. На место происшествия были немедленно отправлены два медика. Первая бригада прибыла через 14 минут.

Пока медики подъезжали к месту происшествия, ребенку оказали первую помощь, а полицейские сделали массаж сердца. Полицейским также помогали диспетчера, которые давали рекомендации о том, что делать, сообщила пресс-секретарь NMPD.

Через 14 минут приехала бригада медиков и продолжила проводить реанимационные мероприятия, они продолжались 40 минут.

Пресс-секретарь NMPD отметила, что спасти ребенка было невозможно, а ситуация являлась безнадежной: двухлетний ребенок слишком долго пробыл на холоде без обуви и в неподходящей одежде. По словам Фреймане, важным обстоятельством было и то, что шел снег.

Как сообщалось, в субботу, 1 февраля, в Ленджской волости Резекненского края пропал Андрей Кузнецов (2023 года рождения).

Государственная полиция получила информацию о пропавшем ребенке около 5 часов вечера в субботу, после чего Северо-Латгальское отделение Управления госполиции Латгальского края немедленно начало поисковые работы, привлекая большие силы, в том числе коллег из других ведомств с несколькими дронами и кинолога со служебной собакой.

К поисковым мероприятиям также были привлечены коллеги из Государственной пожарно-спасательной службы и вертолет Госпогранохраны. Были обследованы несколько водоемов и большая прилегающая территория.

После нескольких часов поисков ребенок был найден без сознания сотрудником полиции штата более чем в километре от дома рядом с железнодорожными путями.

В 21.40 двухлетний мальчик был найден сотрудником госполиции без сознания возле железнодорожных путей в более чем в километре от дома. Спасти жизнь ребенку не удалось: он после длительных реанимационных мероприятий.

Госполиция задержала двух человек, которые в настоящее время находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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