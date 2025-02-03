В распоряжении посольства США в Риге нет официальной информации о депортации граждан Латвии

Посольство Латвии в США не располагает официальной информацией от американских властей о депортации латвийских подданных, сообщили агентству LETA представители Министерства иностранных дел (МИД).

В министерстве также указали, что на данный момент ни один гражданин Латвии не обращался в посольство за консульской помощью в связи с депортацией.

В то же время представители МИД подчеркнули, что американские учреждения не обязаны информировать посольство о латвийских гражданах, подлежащих депортации. Информация предоставляется только в тех случаях, когда этого требует сам гражданин Латвии. Тем не менее, посольство связалось с Иммиграционной и таможенной службой США с просьбой предоставить информацию о процессе депортации и списке лиц, подлежащих высылке, который был распространен в СМИ.

Посольство напомнило агентству, что каждый депортируемый гражданин Латвии имеет право связаться с дипломатическим представительством. В случае отсутствия действительного проездного документа посольство незамедлительно выдаст временный проездной документ. Также в министерстве пояснили, что все латвийские граждане, получившие приказ о депортации, имеют право вернуться в Латвию.

МИД и посольство напоминают, что для въезда и пребывания в США необходим действующий документ системы электронного разрешения на поездки (ESTA), виза или вид на жительство. В случае нарушения иммиграционных правил США человек может быть задержан, арестован и депортирован. Ответственным органом за выдачу видов на жительство в США является Служба гражданства и иммиграции США, куда латвийские граждане могут обратиться для уточнения своего статуса и получения информации о необходимых действиях для законного пребывания в стране.

По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии на 1 января 2025 года, в Реестре физических лиц зарегистрировано 17 845 латвийских граждан, указавших своим местом жительства США. В распоряжении посольства нет информации о статусе пребывания латвийских граждан в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что в списке Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), содержащем почти полтора миллиона иностранцев, в отношении которых принято решение о депортации, числятся 125 граждан Латвии, сообщает эстонская общественная телерадиокомпания ERR.

В отношении этих лиц уже принято окончательное решение о депортации, однако они пока не были задержаны.

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