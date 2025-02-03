При приеме студентов на 2025/2026 учебный год Рижский технический университет (РТУ) впервые организует вступительные экзамены для конкурсного отбора на бюджетные места в пяти бакалаврских программах, сообщили в вузе агентству LETA. Высшие учебные заведения могут проводить вступительные испытания, чтобы определить соответствие абитуриентов дополнительным требованиям. РТУ согласовал проведение вступительных экзаменов с Советом по высшему образованию.

Таким образом, абитуриенты еще до официального приема в июле смогут узнать, получили ли они бюджетное место в РТУ. Подобная практика характерна для зарубежных университетов, которые проводят вступительные экзамены уже весной, до того как поступающие закончат среднее образование.

Как отметила проректор по учебной работе РТУ Элина Гайле-Саркане, вступительные испытания помогут выявить "целеустремленных, мотивированных и талантливых студентов, которые действительно хотят учиться". Она также призвала к участию в экзамене тех, кто не совсем уверен в своих знаниях, поскольку "главное — это мотивация и искреннее желание учиться".

Вступительные испытания будут проводиться по следующим учебным программам: "Инженерия автотранспорта", "Строительство", "Интеллектуальные роботизированные системы", "Умная электроэнергетика" и "Комплексное управление качеством".

По словам Элины Гайле-Саркане, проведение вступительных экзаменов по этим программам поддерживает и промышленность, поскольку предприятия видят в таком отборе возможность в будущем привлечь квалифицированных и мотивированных специалистов.

Экзамен будет состоять из двух частей: в первой абитуриенты смогут продемонстрировать знания по математике и физике, а во второй будут оцениваться их логическое мышление и способности к командной работе.

Вступительные испытания в РТУ состоятся 29 марта и 5 апреля. Для четырех инженерных программ экзамен пройдет в очном формате, а для программы "Комплексное управление качеством" – дистанционно.

Абитуриенты, сдавшие вступительный экзамен, должны будут выполнить условия поступления: результат централизованного экзамена по математике не должен быть ниже 25% на высшем уровне и 33% на оптимальном уровне.

Абитуриентам, желающим обучаться по программам "Архитектура", "Технология материалов и дизайн" и "Промышленный дизайн", традиционно предстоит сдавать вступительный экзамен по рисунку. Для программы "Архитектура" экзамен пройдет 4 и 5 апреля, а также 26 июня, а для программ "Технология материалов и дизайн" и "Промышленный дизайн" — 27 июня.

Высшие учебные заведения могут проводить вступительные испытания, чтобы определить соответствие абитуриентов дополнительным требованиям. РТУ согласовал проведение вступительных экзаменов с Советом по высшему образованию.

Вузам позволят проводить "свои" вступительные экзамены

Ранее сообщалось, что в начале года Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке поддержала идею разрешить университетам принимать студентов еще до получения результатов централизованных экзаменов.

В настоящее время закон устанавливает, что прием в высшие учебные заведения может начинаться только в середине июля, поскольку для этого необходимы результаты централизованных экзаменов.

Предложенные депутатом Сейма Зандой Калниней-Лукашевич ("Новое Единство") изменения в порядке приема студентов предполагают, что с 2026/2027 академического года университеты смогут самостоятельно устанавливать сроки регистрации и приема абитуриентов.

При этом университеты смогут продолжить практику летнего набора студентов, основываясь на результатах централизованных экзаменов.

Проректор РТУ по учебной работе Элина Гайле-Саркане положительно оценивает такую инициативу — это может стать одним из способов привлечения мотивированных студентов, которые действительно хотят освоить соответствующие программы. Это также уменьшит беспокойство выпускников средней школы по поводу поступления в университет.

Чтобы университет мог проводить прием до экзаменационной сессии, необходима система оценки абитуриентов, отметила Гайле-Саркане. Она допускает, что университетам придется проводить вступительные экзамены, чтобы оценить знания потенциальных студентов в соответствии со спецификой учебного заведения.

Хотя это означает, что университетам придется выделить время на создание заданий для экзаменов, в экзамены можно будет включить задания, специфические для учебной программы, отметила Гайле-Саркане. Таким образом, университет сможет проверить соответствие знаний студентов конкретной области, а будущие студенты — убедиться в своей готовности к этой программе.

RSU: пока оценка влияний изменений на прием абитуриентов не проведена

По мнению директора Отдела учебных программ Рижского университета Страдиня (RSU) Индры Трейи, преимущества приема с определенными университетом критериями до проведения централизованных экзаменов будут у тех учебных программ, для которых ранее был дополнительный вступительный экзамен, например, у спортивных программ RSU.

Как возможное преимущество изменений Трейя отметила более быстрый процесс приема, в результате лето для университетов не будет таким напряженным периодом. В то же время RSU еще не провел оценку влияния изменений на организацию процесса приема. Сейчас также трудно судить о возможном влиянии изменений на конкуренцию между университетами.

Кроме того, она подчеркнула роль централизованных экзаменов в приеме абитуриентов — в основном прием должен основываться на оценках экзаменов, на основе которых рассчитывается конкурс.

"В Рижском университете Страдино (RSU) каждый год увеличивается количество уникальных абитуриентов, поэтому мы очень ценим текущую возможность принимать будущих студентов в открытом и равноправном конкурсе, основываясь на оценках централизованных экзаменов", — сказала Трейя.

Представитель RSU отметила, что запланированные изменения в законодательстве не повлияют на прогнозирование спроса и предложения учебных программ, поскольку уже сейчас в RSU известно количество мест для приема в этом году, а также подготовлен прогноз для приема в 2026 и 2027 годах.

Трейя не видит рисков для изменений подхода к приему студентов, если будет обеспечена четкая и своевременная коммуникация с выпускниками средней школы. Однако такие риски могут возникнуть, если изменения в законодательстве и постановлениях Кабинета министров не будут приняты своевременно.

Кроме того, по мнению RSU, нет рисков для изменения мотивации школьников к получению лучших результатов. Уже сейчас в RSU установлен минимальный балл для итогового результата приема, который формируется на основе общих результатов централизованных экзаменов. Также в настоящее время конкуренция за бюджетные места на медицинских, стоматологических, фармацевтических и других программах RSU очень высокая.

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