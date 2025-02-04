Ремонтному судну не удалось поднять с морского дна поврежденный кабель LVRTC

После более чем 24 часов непрерывной работы ремонтному судну не удалось поднять с морского дна поврежденный подводный оптоволоконный кабель ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC), сообщили агентству LETA представители LVRTC.

Во вторник, 4 февраля, вечером судно прекратило работу, чтобы вернуться в порт.

Причины, по которым не удалось поднять кабель, могут быть разными, отмечает команда инженеров LVRTC.

Трудности могут быть связаны с характером повреждения, сложными условиями грунта, например, неожиданными препятствиями в морском дне. Однако представители LVRTC подчеркивают, что любой из этих факторов пока лишь предположение.

Более подробные выводы станут доступны после проведения более детального анализа, который сейчас проводят эксперты. Работы по подъему и ремонту кабеля будут продолжены, сообщили в LVRTC.

Как уже сообщалось, 26 января рано утром был поврежден подводный оптоволоконный кабель LVRTC в Балтийском море в районе Вентспилс-Готланд. Повреждение кабеля было зафиксировано в экономической зоне Швеции, примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

Государственная полиция Латвии начала уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса, а именно: за умышленное уничтожение и повреждение имущества, если это вызвало тяжелые последствия; за умышленное уничтожение и повреждение общественной сети электронных коммуникаций, если это вызвало тяжелые последствия; а также за вредительство.

В связи с этим инцидентом шведские власти задержали сухогруз Vezhen, плавающий под флагом Мальты. Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgare, владельца этого судна, отвергла обвинения в умышленном повреждении кабеля.

Шведские прокуроры в понедельник, 3 февраля, отклонили возможность саботажа в повреждении подводного оптоволоконного кабеля LVRTC и сообщили, что они освобождают болгарское судно, задержанное после инцидента, LVRTC сообщает, что согласно имеющейся у компании информации, как компетентные органы Швеции, так и Государственная полиция Латвии продолжают расследование.

Вне зависимости о причинах повреждения кабеля ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs центр" (LVRTC), имуществу LVRTC был причинен ущерб, поэтому компания начнет процесс взыскания убытков за поврежденный кабель, который был порван судном Vezhen, сообщило предприятие.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !