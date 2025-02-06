Министр попросила Центр госязыка не проверять знания латышского языка у учителей, для которых он родной

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") попросила Центр государственного языка (ЦГЯ) не проверять навыки владения латышским языком у тех учителей, для которых он является родным, сообщила министр в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

По ее мнению, проверка знаний госязыка у учителей, для которых он явлется родным, дискредитирует сами проверки.

"Важно проводить проверки. Важно проводить проверки на месте. Важно проводить как можно больше проверок, но действительно проверять тех учителей, о которых ранее сообщалось, что они не выполнили необходимые требования", - заявила Либиня-Эгнере.

Она добавила, что проверки знания госязыка в школах нужно проводить так, чтобы не страдал учебный процесс. Цель проверок - улучшить качество образования детей, а не эскалировать этот вопрос так, чтобы он попал во все новостные заголовки, заключила министр юстиции.

Как сообщалось ранее, в ряде учебных заведений Даугавпилса возникло возмущение из-за массовых проверок на знание латышского языка, начатых на прошлой неделе, посреди учебного года, Центром госязыка. Многие педагоги и сотрудники вспомогательного персонала начали подавать заявления об увольнении, не дожидаясь проверок.

По словам руководителя Управления образования Даугавпилса Марины Исуповой, заявления об увольнении подали около 20 педагогов и сотрудников вспомогательного персонала из семи школ города.

Подача заявлений об увольнении в некоторых школах негативно повлияла на учебный процесс. Недовольство вызвано также тем, что проверяют и педагогов, получивших образование на латышском языке. Министерство юстиции поручило ЦГЯ оценить соразмерность - кто подлежит проверке и как эти проверки проводятся, что они минимально влияли на учебный процесс.

В Министерстве юстиции пояснили, что Центру госязыка в первую очередь надо сосредоточиться на школах, которые ранее реализовывали программы для нацменьшинств и сейчас переходят на единые образовательные программы.

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