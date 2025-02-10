Силиня ожидает от Минcообщения решений по улучшению безопасности аэропорта "Рига"

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), ознакомившись с оценкой Министерства сообщения о действиях должностных лиц во время инцидента с дроном в аэропорту "Рига", ожидает от министерства четкого видения краткосрочных и долгосрочных решений по улучшению безопасности вблизи аэропорта "Рига" и других критически важных объектов инфраструктуры.

По словам советника премьер-министра по стратегическим коммуникациям Элины Лидере, министерство выявило недостатки в оценке рисков и несоответствие процедур новым формам угроз, за что основную ответственность должно нести руководство аэропорта "Рига" и частично Агентство гражданской авиации (АГА).

Однако, по словам Лидере, Силиня ожидает от Минсообщения краткосрочных и долгосрочных решений по улучшению безопасности, которые будут разработаны в сотрудничестве с правоохранительными органами и Национальными вооруженными силами.

По мнению политика, это серьезное предупреждение должностным лицам, отвечающим за безопасность, о необходимости максимально исключить риск подобных инцидентов.

Уже сообщалось, что в инциденте с дроном, произошедшем 13 января этого года в аэропорту "Рига", не было установлено никаких злонамеренных действий со стороны должностных лиц, заключила созданная Миснообщения комиссия, которая по поручению премьер-министра оценила действия должностных лиц в инциденте с дроном.

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