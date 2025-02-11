Спрудс: вопрос о возможном выходе Латвии из Оттавской конвенции находится на повестке дня Минобороны

Вопрос о возможном выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, находится на повестке дня Министерства обороны, сообщил агентству LETA министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Латвия должна думать в первую очередь о том, как гарантировать защиту своих жителей, и поэтому необходимо оценить, не ставят ли ограничения конвенции Латвию в более слабое положение по сравнению с агрессором, отметил Спрудс.

Министерство обороны считает, что это решение следует обдумать и не торопиться, сказал министр, признав, что вопрос об Оттавской конвенции стоит на повестке дня министерства.

"Важно рассмотреть как военные, так и политические аспекты и дальнейшие действия, поэтому это один из вопросов, по которому мы обратились к нашим союзникам", - подчеркнул министр.

Спрудс отметил, что позиция других стран региона, которой будет следовать Латвия, также будет иметь важное значение при принятии решений, поскольку она будет иметь как политическое, так и практическое влияние. Например, в рамках этой дискуссии обсуждается возможность приобретения или производства этих боеприпасов в будущем, добавил Спрудс.

Ранее, основываясь на рекомендациях армии, Министерство обороны Литвы предложило начать процесс выхода из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. Министерство также призвало провести консультации с союзниками и странами Балтийского моря по этому вопросу.

В середине января Совет государственной обороны Литвы, состоящий из высших должностных лиц правительства и армии, еще не принял окончательного решения о выходе Литвы из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

После заседания совета он сообщил журналистам, что консультации с союзниками по НАТО по этому вопросу будут продолжены.

В конце прошлого года финские власти также объявили, что Финляндия рассматривает возможность возвращения в свой оборонный арсенал противопехотных мин, которые сейчас запрещены международной конвенцией.

В 2024 году бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш в качестве одного из аргументов в пользу невыхода из Оттавской конвенции назвал серьезные проблемы с приобретением противопехотных мин.

Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов и производства противопехотных мин предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины". Латвия присоединилась к Конвенции в 2005 году.

Китай, Россия, США, Индия и Пакистан не являются участниками Конвенции.

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