Нацобъединение инициирует законопроект, разрешающий депутатам общаться в помещениях Сейма с гражданами Латвии только по-латышски

Депутаты от оппозиционного Национального объединения Артурс Бутанс, Юргсис Клотињш и Эдмундс Тейрумниекс предлагают внести изменение в Регламент Сейма, установив, что депутаты в помещениях парламента в общении с гражданами Латвии должны использовать только латышский язык.

Предложение предполагает, что в Сейме рабочий и публичный языки должны быть государственным языком, и обязанностью каждого депутата является участие в работе Сейма.

Поскольку для некоторых депутатов Сейма латышский язык не является родным, то сейчас возможны ситуации, при которых отдельные парламентарии разговаривают друг с другом по-русски. Также работа депутата включает в себя встречи с избирателями, которые могут происходить и в здании Сейма. При этом рабочий язык всех заседаний Сейма - и пленарного, и всех комиссий - латышский.

Кроме того, Нацобъединение предлагает установить в Регламенте, что законопроекты должны включаться в повестку дня комиссий Сейма не позднее чем через два заседания после их передачи в комиссию. Ранее депутаты Нацобъединения критиковали руководство Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, так как предложенные ими изменения, предполагающие запрет на титрование фильмов на русский язык, уже два года лежат в "долгом ящике" комиссии.

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