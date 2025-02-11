В Латвии планируют запретить гражданам России и Беларуси покупать недвижимость

Сейм Латвии рассматривает поправки к закону, которые предусматривают запрет на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси, а также компаниями, принадлежащими гражданам этих стран, сообщает LSM.

Юридическая комиссия Сейма 11 февраля поддержала законопроект, предложенный депутатами от "Нового Единства", предложив ужесточить его положения. Аналогичный проект от "Национального объединения" было решено не рассматривать.

Запрет обоснован соображениями национальной безопасности. По словам одной из авторов законопроекта, депутата Агнесе Красты, цель инициативы — ограничить влияние гибридных угроз, включая косвенное приобретение недвижимости. "Это шаг для ограничения влияния и присутствия в Латвии лиц и компаний, неблагоприятных для страны", — заявила Краста.

Запрет затронет физических и юридических лиц из обеих стран и будет применяться только к сделкам, заключенным после вступления закона в силу. Аналогичные меры недавно предложены в Финляндии, где в прошлом году заблокировали ряд сделок, связанных с Россией.

С 1 января Земельная книга Латвии фиксирует сделки с участием граждан России и Беларуси. По данным Минюста, с начала года зарегистрировано 38 таких случаев. "Это тревожный сигнал. Ранее у нас не было такой информации, так как данные не фиксировались", — отметила парламентский секретарь министерства Лайла Паэглькална.

В Латвии из-за санкций заморожено 103 объекта недвижимости, более половины из них находятся в Юрмале.

Законопроект также предполагает запрет на наследование такой недвижимости и другие ограничения. "Важно учесть практические аспекты, чтобы закон не стал формальной нормой, которую легко обойти", — заявила зампредседателя Совета присяжных нотариусов Иева Метузале.

Ожидается, что Сейм рассмотрит законопроект в трёх чтениях.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !