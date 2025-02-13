На следующей неделе будет предложение о рестарте правительства, предполагает политик от "Нового Единства"

На следующей неделе мы ожидаем предложение о рестарте правительства, заявил в интервью газете Diena член "Нового Единства" и председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис.

Латковскис отметил, что рестарт правительства – это очень объективная необходимость, которую видит и общество. "Не знаю, сколько раз можно подчеркивать, что это просто нужно сделать, продолжать дальше таким же образом невозможно", – сказал он.

На вопрос, как скоро можно ожидать такого плана, политик ответил, что этот план должна предложить премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). На этой неделе она находится в командировках, а после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности завершит оценку работы министров.

По его словам, тогда премьер-министр сможет выступить с таким предложением. "На следующей неделе мы надеемся получить предложение. Очевидно, что это будет нелегкой задачей", – подчеркнул он, добавив, что всем придется уступить, включая само "Новое Единство".

На вопрос, готовится ли план B, то есть альтернативный план с новой коалицией, в которую вошли бы оппозиционные Национальное объединение и "Объединенный список", политик ответил, что, находясь рядом с государством-агрессором, мы находимся в условиях, когда можем потерять свою страну. "Еще при формировании этого правительства я был сторонником того, чтобы все пять латышских партий объединились в правительство и работали на благо государства. Я до сих пор считаю это лучшим вариантом", – заявил он.

Латковскис уверен, что даже если нынешним трем правительственным партиям придется потесниться, это того стоит. В то же время политик утверждает, что у Нацобъединения и "Объединенного списка" нет такой заинтересованности.

"Те, у кого лучшие рейтинги, считают, что нахождение в оппозиции правительству обеспечит им лучшие результаты, и, вероятно, они вообще не заинтересованы в изменениях", – заявил политик.

На вопрос о возможной обмене министерствами между политическими силами Латковскис считает, что простая ротация мест не является решением.

Что касается Министерства сообщения, Латковскис отметил, что для него есть один критерий – расходы на километр в Латвии не должны превышать расходов на километр в Эстонии и Литве. "Все. Если конкретный министр не может этого добиться, он должен быть заменен. Если подходящий кандидат есть в "Новом Единстве", ему нужно дать шанс. Если в другой партии – пожалуйста", – сказал Латковскис.

Политик также подчеркнул, что в оценке министров не должно быть "неприкосновенных".

Как уже сообщалось, премьер-министр провела переговоры с рядом министров о реализации приоритетов правительства на текущий год, а также об уже проделанной работе. С некоторыми министрами встречи еще не состоялись.

Советник премьера по стратегической коммуникации Элина Лидере 6 февраля заявила агентству LETA, что встречи с министрами продолжаются, и конкретной даты их завершения пока нет. Она подтвердила, что после завершения встреч будут подведены итоги.

Силиня начала встречи с министрами в январе.

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