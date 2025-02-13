Если нынешних методов экономии не хватит, дело дойдет до сокращения кадров в госучреждениях, заявил Кронбергс

Из-за призывов перейти с удаленного на очный формат работы в госучреждениях царит паника, признал в интервью изданию NRA директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс. Говоря о снижении бюрократии, объявленной приоритетом правительства, Кронбергс указал, что сейчас реализуются меры по оптимизации расходов - например, на содержание помещений. Однако, если эти методы экономии не помогут, и не будет хватать средств на государственные нужды и увеличение оборонного бюджета, дело дойдет до сокращения кадров в госучреждениях.

Люди утратили связь с реальностью

"Полностью удаленная работа не ликвидирована и не может быть полностью ликвидирована, однако необходимо возвращаться к нормальной работе, к нормальной рабочей культуре", - сказал в интервью Райвис Кронбергс: "Удаленная работа существовала и до пандемии, но затем добавились особенности, связанные с пандемическим периодом. Люди утратили связь с реальностью — они считают, что могут выполнять работу из дома, находясь в другой стране (возможно, в исключительных случаях это допустимо), даже ни разу не посетив свое учреждение. Так продолжаться не может".

По словам Кронбергса, нынешний призыв вернуться в офис вызвал такую же панику, как и во время Covid-19, когда речь шла о переходе на удаленную работу.

Сейчас, по словам главы Госканцелярии, нужно применять гибкий подход к организации труда. Вернуться в офисы всем одновременно невозможно. В том числе и потому, что сокращены помещения в госучреждениях - у многих сотрудников нет отдельных кабинетов.

Кронбергс считает, что руководители учреждений должны понимать, в каких случаях можно работать гибко и удаленно, однако в целом нужно возобновить нормальный рабочий процесс.

"И если указано, что учреждение находится по такому-то адресу, там можно получить ту или иную помощь или услугу, и рабочее время с 8.00 до 17.00, то сотрудник должен быть доступен. Сколько сотрудников, оказывающих услуги, должно находиться на рабочем месте, знает руководитель соответствующего учреждения", - подчеркнул глава Госканцелярии.

Можем дойти до сокращения кадров

"Что касается сокращения бюрократии в процентах — 10% или сколько — это предстоит оценить. Мы уже постоянно занимаемся сокращением: оптимизируем площади, повышаем эффективность работы — ресурсы постоянно сокращаются. Экономится электроэнергия, тепло, объем помещений. Если этого окажется недостаточно для обеспечения нужд государства и необходимости увеличения расходов на оборону, мы дойдем до сокращения кадров", - сказал Кронбергс: "Сколько именно — 5% или 10%? Это также нужно оценивать для каждого министерства и учреждения отдельно. Для кого-то 10% — это 15 сотрудников, для других — больше или меньше, объемы различаются. Общество ученых и преподавателей LaSER поможет нам работать над пилотными проектами по повышению эффективности функций — какие будут последствия или не будет последствий, если учреждение перестанет выполнять какие-либо функции. Если госучреждение может отказаться от выполнения определенных функций, то, возможно, можно сократить не только 5% или 10% человеческих ресурсов, но, может быть, даже больше".

Как заявил в интервью NRA глава Госканцелярии, пилотный проект по оценке эффективности использования человеческого ресурса будет проведен на примере Регистра предприятия. Также Кронбергс указал, что сейчас существует множество контролирующих учреждений, и возможно, их функции пересекаются. Возможно контролирующие и надзорные процессы следовало бы объединить.

"Госконтроль еще много лет назад указал на возможность объединения функций и родственных учреждений. Возможно, люди еще не ощутили это на себе или мы не умеем это правильно объяснить. Например, в Министерстве земледелия были объединены три учреждения. Подобные процессы происходят и в других министерствах. Мы начали процесс централизации бухгалтерии и делопроизводства, когда эти функции забираются у учреждений и передаются Госкассе. В результате часть бухгалтеров переходит работать в Госкассу, а часть ищет другую работу", - пояснил глава Госканцелярии.

Отвечая на вопрос, не копируют ли латвийские государственные первые лица, призывая к снижению бюрократии и сокращению "удаленки" Дональда Трампа и Илона Маска, Райвис Кронбергс ответил так: "Я ничего не копирую. "Тренд" на эти темы — это не только недавний "тренд". Жалобы на то, что госучреждения недоступны или что люди не находятся на рабочих местах, были уже в прошлом году".

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