В дополнение к современной формуле пенсий планируется ввести базу, чтобы демографические проблемы Латвии не оставили пожилых людей совсем без дохода. Министерство благосостояния уже ознакомило пенсионерские организации и депутатов с разными вариантами. Теперь формулу расчетов будут обсуждать, чтобы найти оптимальное решение - по деньгам и справедливости. Уже сейчас ясно, что удвоения пенсий ждать не приходится, заявил в передаче Spried ar Delfi госсекретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс.

О том, что такое базовая пенсия и какие четыре формулы сегодня обсуждаются, портал Delfi рассказывал здесь.

Уже сейчас элемент "базовой пенсии" частично введен в систему: каждый пенсионер Латвии с конца 2015 года получает так называемую надбавку за трудовой стаж, который был до вступления в силу латвийской пенсионной системы в 1996 году.

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