Русский язык нельзя использовать в оплаченной предвыборной агитации, подтвердил Конституционный суд

В четверг, 13 февраля, Конституционный суд признал соответствующей Сатверсме норму закона, устанавливающую, что оплаченная предвыборная агитация должна проходить на государственном языке. Это означает, что партии не могут использовать русский язык в оплаченной предвыборной агитации, как ранее и решил Сейм.

В Конституционный суд обратилось "Согласие", которое сейчас не представлено в Сейме. "Согласие" оспаривало норму закона, которая запрещает использовать языки третьих стран, включая русский, в оплаченной предвыборной агитации.

Конституционный суд признал, что нормы Закона "О предвыборной агитации", которые обязывают использовать государственный язык в оплачиваемой предвыборной агитации, соответствуют Сатверсме. Конституционный суд подчеркнул, что на безопасность Латвии влияет ее геополитическое положение, а именно соседство с Россией. Подчеркнуто, что идеология нынешней России направлена на войну и агрессию против соседних стран. Суд отметил, что информационные воздействия России особенно направлены на страны, в которых предстоят выборы. Поэтому в период предвыборной агитации важно уменьшить возможность распространения сообщений, поддерживающих агрессивную политику, на языке, который может быть использован как носитель идеологии России.

Конституционный суд подчеркивает, что важно, чтобы на предвыборную агитацию и свободное проведение выборов не оказывали влияние мероприятия информационного влияния России, которые осуществляются с целью повлиять на общественное мнение и политический курс в интересах России, и которые особенно активизируются в период выборов.

Расширение информационного влияния России в информационном пространстве Латвии и растущие риски безопасности создают необходимость в условиях нынешней геополитической ситуации ограничить использование иностранных языков в предвыборной агитации, отмечает Конституционный суд, добавляя, что таким образом защищаются не только безопасность латвийского общества и демократическое устройство государства, но и безопасность и демократия всей Европы.

Суд пришел к выводу, что, укрепляя использование госязыка и сокращая использование иностранных языков в предвыборной агитации, оспариваемые нормы защищают безопасность общества и демократическое устройство государства. Суд подчеркнул, что латышский язык является неотъемлемой частью конституционной идентичности Латвийского государства, а государственную идентичность Латвии также формируют латгальский письменный язык как историческая форма латышского языка и ливский язык, который, как единственный язык коренных народов, имеет особую государственную защиту.

Соответственно, оспариваемые нормы обеспечивают, чтобы оплаченная предвыборная агитация происходила в информационном пространстве, основанном на государственном языке, и таким образом уменьшают влияние российской дезинформации и пропаганды, возможность манипулирования информацией и вмешательства в демократические процессы Латвии. Оспариваемые нормы не направлены против плюрализма в предвыборный период. Они направлены на снижение воздействия информационных мероприятий России.

В то же время оспариваемые нормы не предполагают полного запрета на использование иностранных языков, не являющихся официальными языками ЕС, в коммуникации политических партий с избирателями в предвыборный период и за пределами этого периода, подчеркивает Конституционный суд. Поскольку оспариваемые нормы касаются оплаченной предвыборной агитации, то не оплаченная агитация, например, индивидуальная коммуникация с избирателями, может происходить на любом языке. Кроме того, ограничение основных прав применяется только в ограниченный период времени, отметил Конституционный суд.

Конституционный суд пришел к выводу, что Сейм, утвердивший оспариваемые нормы, нашел баланс между интересами безопасности общества и демократическим устройством государства, для защиты которых в текущей геополитической ситуации важна регламентация использования государственного языка, включая латгальский письменный язык и ливский язык, и правами политических партий на свободу слова в оплаченной предвыборной агитации.

Отвечая на вопрос, допускается ли агитация на русском языке в соцсетях, судья Конституционного суда Вероника Круминя, сказала, что ключевое, является ли агитация оплаченной.

Конституционный суд признал, что ограничение основных прав личности, предусмотренное оспариваемыми нормами, является пропорциональным, и оспариваемые нормы соответствуют первой части 100-й статьи Сатверсме, закрепляющей право каждого на свободу слова.

Решение Конституционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Ранее партия "Согласие" в своем иске выразила позицию, что оспариваемая норма является "абсолютным нарушением основных принципов Сатверсме — ограничения свободы слова и запрета на цензуру". Никто не имеет права ограничивать общение с избирателями, считают политические силы.

Летом 2023 года Сейм внес поправки в Закон "О предвыборной агитации", которые предусматривают, что оплаченная предвыборная агитация должна быть на государственном языке.

Тогда еще председатель Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян)

объяснила, что использование госязыка будет касаться только оплаченной предвыборной агитации и агитационных материалов, таким образом, партии и кандидаты в депутаты смогут свободно общаться с избирателями на других языках.

Законом установлено, что предвыборная агитация и агитационные материалы, которые размещаются в период предвыборной агитации в радиопередачах и телевизионных программах электронных СМИ, в публичных местах наружной и внутренней рекламы, в периодических изданиях, бюллетенях, книгах и других печатных изданиях, должны быть на государственном языке. Также установлено, что оплаченная агитация, размещенная в интернете, должна быть на государственном языке.

Поправки также предусматривают, что в период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент и выборами в самоуправления эти агитационные материалы могут содержать перевод на официальные языки государств-членов Европейского Союза. В таких случаях использование государственного языка не должно быть менее заметным или ограниченным по сравнению с содержанием на иностранном языке, как в аудио, так и в визуальном представлении. Русский язык под это определение не подпадает.

За нарушения использования государственного языка в предвыборной агитации административный процесс может проводить Центр государственного языка, предусматривают поправки.

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