"Завтра к маме так просто не доедешь": очевидец заметил большую яму в Плявниеки

"Завтра маме на день рождения так просто не доедешь", — пишет в Threads очевидец, снявший на видео яму в асфальте в Риге.
Delfi выяснил, что сегодня утром в Плявниеки произошел прорыв водопровода.
Согласно записи предприятия Rīgas ūdens на сайте X, в 7 часов утра в пятницу начались работы по локализации и устранению аварии на водопроводе. Водоснабжение было прервано на проспекте Звайгзная и проспекте Варавикснес.
Ожидается, что ремонтные работы будут завершены в пятницу около 16:00.
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