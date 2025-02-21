"Завтра к маме так просто не доедешь": очевидец заметил большую яму в Плявниеки

"Завтра маме на день рождения так просто не доедешь", — пишет в Threads очевидец, снявший на видео яму в асфальте в Риге.

Delfi выяснил, что сегодня утром в Плявниеки произошел прорыв водопровода.

Согласно записи предприятия Rīgas ūdens на сайте X, в 7 часов утра в пятницу начались работы по локализации и устранению аварии на водопроводе. Водоснабжение было прервано на проспекте Звайгзная и проспекте Варавикснес.

Ожидается, что ремонтные работы будут завершены в пятницу около 16:00.

Ūdensvada avārija pie Zvaigznāja gatves 12 Pļavniekos, notiek avārijas lokalizācijas un likvidācijas darbi. Par ūdensapgādes atjaunošanas jautājumiem precīzāko un operatīvāko informāciju var uzzināt, zvanot uz mūsu bezmaksas diennakts informatīvo tālruni 8 000 21 22. pic.twitter.com/v7ZYctMEN5 — SIA "Rīgas ūdens" (@rigasudens) February 21, 2025

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