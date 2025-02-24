Обязательство правительства увеличить расходы на оборону Латвии до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) потребует тяжелых решений, которые затронут все общество, признали политики в пятничном выпуске программы Kāpēc на Delfi TV, обсуждая вопросы безопасности и обороны страны.

Дополнительные ресурсы предстоит искать за счет пересмотра расходов государственного сектора, изменения налоговой системы и поиска иных источников финансирования. Однако важно также наладить доверительную и открытую коммуникацию с обществом, чтобы достичь понимания и снизить уровень неопределенности.

Председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце ("Национальное объединение") в эфире отметила, что в обществе царит большая неопределенность и тревожность, поэтому власти должны не просто успокаивать, а выстраивать коммуникацию, которая будет надежной, правдивой, открытой и направленной на рациональную и практическую цель – укрепление государства и устойчивости общества.

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