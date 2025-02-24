Профсоюз медиков вслед за федерацией пенсионеров просит Силиню объяснить замену министра благосостояния

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) просит премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") объяснить замену нынешнего министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян) или отозвать требование его отставки, сообщили агентству LETA в LVSADA.

Профсоюз считает, что, вновь заняв пост министра благосостояния, Аугулис доказал, что "умеет слушать и слышать мнение социальных партнеров", а профсоюзу благодаря успешному социальному диалогу с Министерством благосостояния удалось добиться ряда улучшений условий работы для работников государственных центров социального ухода.

"Выражая необоснованное недоверие опытному министру, который понимает и способен поддержать работников отрасли, премьер-министр создает впечатление, что хочет наказать министра за его человечность и профессионализм", — считают в профсоюзе.

"Такой подход к оценке работы подчиненных свидетельствует о стиле руководства, ничего общего не имеющем с хорошим госуправлением", — пишет LVSADA. Профсоюз призывает Эвику Силиню либо четко и вразумительно обосновать свое решение, либо отозвать это требование.

Как уже сообщалось, Силиня решила заменить в правительстве трех министров: министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и Аугулиса.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !