Анда Чакша надеется занять должность главы Комиссии Сейма по бюджету и финансам

Бывший министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") вернется в Сейм, заявила политик в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении. Она заинтересована в должности главы Комиссии по бюджету и финансам, сообщает LSM.lv.

Когда Анда Чакша стала министром и сложила мандат депутата, в Сейм вошел Янис Рейрс, который ранее возглавлял Комиссию по бюджету и финансам. Когда Чакша вернется в Сейм, Рейрс потеряет свой так называемый "мягкий мандат" в парламенте.

"Для меня очень важно, что те вещи, которые я начала, я могу продолжать. Например, "Программа в школе", которая испытывает трудности с финансиованием. Да, я иду в Сейм, у меня есть мандат. Буду работать в Комиссии по бюджету и финансам. Думаю, в качестве руководителя. Это позволит нам достичь целей по введению финансирования для программы", - заявила Чакша.

Она также выразила поддержку кандидату на пост министра образования Янису Розенбергсу, выдвинутому "Новым Единством".

"Розенбергс показал себя как отличный руководитель самоуправления. Для него это будет вызовом, поскольку отрасль не самая легкая, начато и много реформ. В то же время я вижу в нем сильную способность двигаться вперед. Главная установка - программа партии по зарплате учителей и "Программа в школе"", - сказала Чакша.

На данный момент исполняющими обязанности министров образования, благосостояния и сообщения премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") назначила Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"), Виктора Валайниса (Союз "зеленых" и крестьян) и Агнесе Лаце ("Прогрессивные").

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