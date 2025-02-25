Мэр Даугавпилса Элксниньш не участвовал в мероприятиях в поддержку Украины 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, в Даугавпилсе прошло мероприятие в поддержку Украины "Вместе до победы!". На мероприятии не было руководства Даугавпилсской думы. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!) во вторник сообщил журналистам, что городскую думу представляла председатель комитета по вопросам образования и культуры.

В понедельник в Даугавпилсе прошли шествие и акция в поддержку Украины. С речами выступили руководитель муниципального Дома единства Диана Солдане, член правления Даугавпилсской региональной больницы Эдгарс Лабсвирс и другие.

Отвечая на вопрос о том, почему на мероприятиях отсутствовало руководство думы, Элксниньш заявил, что думу представляля председатель Комитета по вопросам образования и культуры Ливия Янковска (Sarauj, Latvija!).

"Нечего думать, она присутствовала", - прокомментировал политик.

Он также уклонился от ответа на вопрос о том, что изменилось в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине, если возле здания думы развевается украинский флаг.

"Мне трудно комментировать, развевается что-то или нет, не могу комментировать", - заявил мэр Даугавпилса.

Согласно архивам LETA, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, большинство самоуправлений подняли свой флаг в поддержку Украины. В Даугавпилсе этого не произошло, что вызвало недовольство части общества.

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