В марте Агентство занятости предлагает работающим бесплатно учить латышский язык

С 3 марта 2025 года Государственное агентство занятости (NVA) возобновит прием заявок на бесплатное обучение латышскому языку для работающих и самозанятых в рамках проекта ЕС "Совершенствование навыков взрослых" из фонда восстановления.
Принять участие в программе могут те, кто соответствует хотя бы одному из следующих критериев:
недостаточный уровень образования и навыков для конкурентоспособности на рынке труда;
возраст 50 лет и старше;
установленная или прогнозируемая инвалидность.
Обучение будет проходить бесплатно по системе купонов, а всего в программу планируется включить до 500 человек.
Подробная информация о правилах участия и подаче заявок доступна на сайте NVA.
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