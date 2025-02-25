В марте Агентство занятости предлагает работающим бесплатно учить латышский язык

С 3 марта 2025 года Государственное агентство занятости (NVA) возобновит прием заявок на бесплатное обучение латышскому языку для работающих и самозанятых в рамках проекта ЕС "Совершенствование навыков взрослых" из фонда восстановления.

Принять участие в программе могут те, кто соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

недостаточный уровень образования и навыков для конкурентоспособности на рынке труда;

возраст 50 лет и старше;

установленная или прогнозируемая инвалидность.

Обучение будет проходить бесплатно по системе купонов, а всего в программу планируется включить до 500 человек.

Подробная информация о правилах участия и подаче заявок доступна на сайте NVA.

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