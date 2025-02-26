Несколько человек получили в системе е-veselībа неверные уведомления об оплате медуслуг

Некоторые жители получили в системе эe-veselība ошибочные уведомления о необходимости заплатить определенную сумму денег, чтобы получить финансируемые государством медицинские услуги, сообщает портал LSM.lv.

Эта ошибка была выявлена и исправлена Национальной службой здравоохранения (NVD).

Как сообщает LSM.lv, после нескольких лет, проведенных за границей, гражданка Латвии в прошлом году вернулась на родину и задекларировала свое место жительства. Когда она вошла в свой аккаунт e-veselība в разделе "Статус страхования", в красном блоке появилось сообщение "Не имеет права на медицинские услуги, финансируемые государством". Это сообщение означало, что для получения полного спектра медицинских услуг, финансируемых государством, необходимо заплатить взнос, который в данном случае составил более 500 евро за 2022 и 2023 годы.

Внизу также была зеленая кнопка "Оплатить и получить счет". Мелким шрифтом было написано, что статус страхования - только для информации и что в случае ошибки следует обратиться по указанному адресу электронной почты. Там же говорилось, что функция онлайн-оплаты совершенствуется.

Обратившись в NVD, женщина выяснила, что сообщение было ошибкой, и информация была удалена из системы.

Служба обратила внимание на то, что согласно действующему закону о финансировании здравоохранения, эти жители не должны платить никаких дополнительных взносов. "Системная ошибка была выявлена, и специалисты работают над ее исправлением", - сказала представитель службы по связям с общественностью NVD Синтия Кайня.

В случае возникновения дополнительных вопросов о возможности получения медицинской помощи, финансируемой государством, жители могут обратиться в NVD, позвонив в Центр обслуживания клиентов по телефону 8000 1234 или отправив электронное письмо на адрес "nvd@vmnvd.gov.lv".

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