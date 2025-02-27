Демографические проблемы предлагают лечить "благоприятным отношением"
Fоtо: Shutterstock

Для улучшения демографической ситуации важна работа всего общества над формированием благоприятного отношения к семьям с детьми, заявили участники заседания подкомиссии по демографии, делам семьи и детей парламентской комиссии по устойчивому развитию.

"Улучшение демографической ситуации требует конкретных решений, финансов и сотрудничества всех отраслей", — сказала Лиепа.

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

рождаемость в ЛатвииДемография

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь