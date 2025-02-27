Демографические проблемы предлагают лечить "благоприятным отношением"

Для улучшения демографической ситуации важна работа всего общества над формированием благоприятного отношения к семьям с детьми, заявили участники заседания подкомиссии по демографии, делам семьи и детей парламентской комиссии по устойчивому развитию.
"Улучшение демографической ситуации требует конкретных решений, финансов и сотрудничества всех отраслей", — сказала Лиепа.
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