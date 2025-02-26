Паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом может возобновиться не ранее 2026 года, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

В министерстве пояснили, что для восстановления паромного сообщения из Риги необходима государственная и муниципальная поддержка. Министерство готовит информационный отчет о необходимой поддержке, сроках и условиях возобновления паромного сообщения из Риги. Ожидается, что документ будет доработан в ближайшие месяцы и подан на рассмотрение в Кабинет министров.

По мнению министра сообщения Каспарса Бришкенса, приоритет должен быть отдан пассажирам, так как грузы можно возить из Вентспилса и Лиепаи. "Я считаю, что для Риги важно привлекать туристов, чтобы способствовать развитию экономики", — сказал Бришкенс.

Представители Минсообщения встретились с рядом предпринимателей, чтобы обсудить возможность возобновления регулярного паромного сообщения из Риги в Стокгольм, а в перспективе и в Хельсинки. Беседы показали, что паромное сообщение уже было бы восстановлено, если бы это было коммерчески выгодно.

В то же время, если речь идет о государственной помощи, такое решение должно быть согласовано с Европейской комиссией.

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