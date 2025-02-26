Заболеваемость гриппом продолжает расти

Заболеваемость гриппом в Латвии продолжает увеличиваться, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

На прошлой неделе клинически подтверждено 349 случаев гриппа – почти на 100 больше, чем две недели назад. Это указывает на высокую активность вирусов гриппа, отмечает SPKC.

Чаще всего болеют дети в возрасте до 14 лет.

Случаи гриппа зафиксированы во всех десяти мониторинговых зонах, при этом наибольшая интенсивность заболевания наблюдается в Екабпилсском крае.

Также поступило восемь сообщений о летальных исходах среди пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа. Все умершие были старше 50 лет и имели несколько сопутствующих заболеваний и факторов риска.

В то время как в Латвии заболеваемость гриппом растет, распространение Covid-19 демонстрирует нисходящую тенденцию.

На прошлой неделе было проведено 1275 тестов на Covid-19, из них 25 оказались положительными.

В стационарах за этот период лечились 50 пациентов с Covid-19, при этом у 24 из них Covid-19 был основной причиной госпитализации. Также зарегистрированы четыре случая смерти пациентов с этим заболеванием.

SPKC напоминает, что для защиты от тяжелого течения гриппа вакцинация против него в настоящее время доступна бесплатно для всех жителей. Медицинские учреждения могут использовать имеющиеся у них вакцины для прививки пациентов, не входящих в группы риска.

Вакцинация против гриппа по-прежнему рекомендуется, так как его распространение может продолжаться до конца мая, а иммунитет после прививки формируется уже через десять дней.

Прививку особенно советуют делать пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Также вакцинация рекомендована тем, кому предстоят медицинские манипуляции или пребывание в стационаре.

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