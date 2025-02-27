Журнал Ir: Первая евангелическая община Иисуса, прихожанка которой умерла при домашних родах, все еще существует

Несмотря на то, что Первая евангелическая община Иисуса была закрыта по решению суда после трагических домашних родов в Елгаве, она все еще существует, выяснил журнал Ir.

Бывшая прихожанка, попросившая не называть ее имени из соображений безопасности, подтвердила Ir, что до сих пор поддерживает связь с некоторыми членами общины и знает, что община все еще существует, а ее духовным лидером по-прежнему является Янис Давид.

Сам он отказался отвечать на вопросы журнала о деятельности общины.

Ir выяснил, что люди из общины живут в нескольких местах Латвии. "Деятельность общины продолжается, но еще более тихо, вдали от остального мира, чем это было до трагедии. Община стала более осторожной", - заявила бывшая прихожанка.

В Службе государственной безопасности, последний раз деятельность общины проверялась в 2022 году. После закрытия организации не было проверено, продолжается ли деятельность и нарушения закона, сообщает Ir.

Первая евангелическая община Иисуса была официально зарегистрирована в Латвии. В 2022 году тогдашний генеральный прокурор Эрикс Калнмейерс подал в суд иск о прекращении деятельности организации, обосновав это фактами, установленными в рамках уголовного дела. Иск Калнмейерса был удовлетворен.

Земгальский районный суд в Елгаве в этом месяце приговорил трех человек к более чем двум годам лишения свободы по делу о смерти матери и ребенка при домашних родах.

Обвиняемыми по делу проходили несколько членов Первой евангелической общины Иисуса - муж и отец скончавшейся женщины, а также жена духовного лидера общины. Они провели несанкционированное медицинское лечение, которое привело к смерти младенца и его матери во время родов. Суд признал их виновными в совершении преступлений и приговорил к двум годам и десяти месяцам и двум годам и семи месяцам тюремного заключения.

Поскольку дело рассматривалось на закрытом заседании, суд не предоставил информации о том, какой конкретно приговор был вынесен каждому из фигурантов дела.

Ранее издание Latvijas Avīze сообщало, что у 21-летней женщины роды начались 14 мая 2019 года. Ее на тот момент 25-летний муж Ренарс, 51-летний отец Валдис Симсонс и 40-летняя жена духовного лидера религиозной общины Солвита Давида решили сами принять роды, хотя ни у кого из них нет медицинского образования.

Ребенок родился задохнувшимся, а мать позже умерла от эклампсии, самой тяжелой формы токсикоза беременности. Во время родов мужчины держали роженицу за ноги, засовывали ей в рот ложку, а на следующий день давали пить только воду, сообщает газета со ссылкой на обвинение прокурора Зинаиды Эгле.

Обвиняемая женщина не признала свою вину. Мужчины частично признали вину, заявив, что присутствовали при родах, совершали действия, но не было никакого несанкционированного лечения.

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