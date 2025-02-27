Абу Мери: на пост министра образования и науки "Новое Единство" рассматривает три кандидатуры

На пост министра образования и науки рассматриваются кандидатуры депутатов "Нового Единства" Агиты Зарини-Стуре, Дависа Мартиньша Даугавиетиса и Илзе Вергиной, сообщил министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Зариня-Стуре возглавляет комиссию Сейма по образованию, культуре и науке, а Даугавиетис и Вергина являются ее членами.

"У нас есть люди, которые готовы работать", - сказал министр, отметив, что партия ждет, когда с кандидатами сможет встретиться премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Он сообщил, что из-за отсутствия премьер-министра по состоянию здоровья в последние три дня не проводилось активных встреч. В то же время министр заверил, что вопрос о смене сфер ответственности между коалиционными партиями не стоит на повестке дня.

Как сообщалось, ранее выдвинутый на пост министра образования председатель Цесисской краевой думы Янис Розенбергс по личным причинам снял свою кандидатуру.

На прошлой неделе Силиня объявила о рестарте правительства, отправив в отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян). Позже премьер сообщила, что "Новое Единство" выдвигает на пост министра образования Розенбергса, но теперь партии предстоит выдвинуть нового кандидата.

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