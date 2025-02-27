Анда Чакша возглавила Комиссию Сейма по бюджету и финансам

В четверг, 27 февраля, бывший министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") была избрана руководителем Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам).

Сначала Чакша была избрана в Комиссию по бюджету и финансам в качестве ее члена, а затем ее утвердили в должности председателя.

Ранее сообщалось, что Чакша заинтересована в должности главы Комиссии по бюджету и финансам.

"Для меня очень важно, что те вещи, которые я начала, я могу продолжать. Например, "Программа в школе", которая испытывает трудности с финансиованием. Да, я иду в Сейм, у меня есть мандат. Буду работать в Комиссии по бюджету и финансам. Думаю, в качестве руководителя. Это позволит нам достичь целей по введению финансирования для программы", - заявила Чакша.

Чакша дважды занимала пост министра образования и науки, в том числе в правительстве премьер-министра Кришьяниса Кариниса ("Новое Единство") с декабря 2022 по август 2023 года.

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