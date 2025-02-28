Новые цены на алкоголь и за экзамен в CSDD. Какие еще изменения ждут нас с 1 марта?
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В марте 2025 года меняется акцизный налог на алкоголь, а это значит, что бутылка вина подорожает примерно на 0,11 евро. В CSDD тоже новые цены: теперь экзамен по вождению для категорий A и B обойдется на 20% дороже. Какие еще важные изменения ждут нас в марте 2025 года? Delfi собрал главные из них.

Не забудьте о годовой декларации

1 марта многие жители Латвии в надежде на возврат переплаченных налогов поспешат подать ежегодные декларации о доходах. Что изменилось в этом году? Например, с 2024 года необлагаемый минимум и льготы применяются также к плательщикам налога микропредприятий.

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