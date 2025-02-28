Новые цены на алкоголь и за экзамен в CSDD. Какие еще изменения ждут нас с 1 марта?

В марте 2025 года меняется акцизный налог на алкоголь, а это значит, что бутылка вина подорожает примерно на 0,11 евро. В CSDD тоже новые цены: теперь экзамен по вождению для категорий A и B обойдется на 20% дороже. Какие еще важные изменения ждут нас в марте 2025 года? Delfi собрал главные из них.